Usa, sparatoria a Chicago: 14 feriti, tre sono bambini

Negli Usa almeno 14 persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini, in una sparatoria avvenuta nella notte a Chicago.

Alcune versano in condizioni critiche. Diversi uomini armati avrebbero fatto fuoco da un'auto in movimento sulla folla radunatasi in strada per festeggiare Halloween nel quartiere di Lawndale. Sul posto sono intervenute almeno 10 ambulanze, oltre alla polizia. I ragazzini feriti hanno 3, 11 e 12 anni. Una persona sarebbe stata investita da una macchina durante la confusione dopo la sparatoria.