Usa, sparatoria a Salt Lake City: sterminata una famiglia, quattro morti

Quattro membri di una famiglia sono stati uccisi e uno ferito in una sparatoria in un sobborgo di Salt Lake City, secondo i media locali. Il sospettato stato preso in custodia dalla polizia di Grantsville, stando a quanto riferito dal Deseret News. Il sindaco di Grantsville, Brent Marshall, ha dichiarato che le vittime e l'assassino sono tutti imparentati.