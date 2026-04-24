Usa, sottosegretaria della Sicurezza interna sospesa per un presunto account su un sito di incontri per "sugar daddy"

Sempre stando al quotidiano, sul sito d'incontri, Varvaro non avrebbe utilizzato il suo vero nome, bensì uno di fantasia: "Alessia". A denunciare l'account sarebbe stato un suo ex fidanzato, al quale l'ex sottosegretaria avrebbe chiesto regali e viaggi costosi. Secondo l'uomo, "la sua continua richiesta di soldi rappresentava un rischio per la sicurezza", riporta la Repubblica.