Usa, sottosegretaria della Sicurezza interna sospesa per un presunto account su un sito di incontri per "sugar daddy"
La 29enne Julia Varvaro respinge le accuse
L'amministrazione Usa perde un altro componente. Si tratta della 29enne sottosegretaria della Sicurezza interna Julia Varvaro. Lo riporta nell'edizione odierna la Repubblica. Varvaro sarebbe stata sospesa per un presunto account su un sito di incontri per "sugar daddy", vale a dire uomini benestanti e più maturi.
Sempre stando al quotidiano, sul sito d'incontri, Varvaro non avrebbe utilizzato il suo vero nome, bensì uno di fantasia: "Alessia". A denunciare l'account sarebbe stato un suo ex fidanzato, al quale l'ex sottosegretaria avrebbe chiesto regali e viaggi costosi. Secondo l'uomo, "la sua continua richiesta di soldi rappresentava un rischio per la sicurezza", riporta la Repubblica.
Varvaro respinge le accuse
Varvaro ha respinto le accuse, definendole invenzioni di un ex deluso.