Usa sospendono i voli in una parte di spazio aereo iraniano

L'Autorità per il trasporto aereo americano ha vietato agli operatori statunitensi di volare nello spazio aereo controllato da Teheran sopra lo Stretto di Hormuz e il Golfo dell'Oman. La decisione è legata al ritorno di tensioni fra Stati Uniti e Iran. Per il New York Times, inoltre, Donald Trump inizialmente aveva approvato un attacco militare contro il Paese dopo l'abbattimento del drone Usa, ma il piano è stato sospeso.

"Non è chiaro se Trump abbia solo cambiato idea o se l'amministrazione abbia rivisto il piano per problemi logistici. Non è chiaro neanche se gli attacchi siano solo posticipati", riporta il quotidiano americano.



L'attacco sarebbe dovuto avvenire prima del tramonto venerdì in Iran per minimizzare il rischio per i civili. La Casa Bianca si è spaccata sul piano: secondo indiscrezioni, il segretario di stato Mike Pompeo, il consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton e il direttore della Cia Gian Haspel erano a favore di un attacco.



A essere scettici erano invece i funzionari del Pentagono, convinti che una tale azione avrebbe causato un'escalation mettendo a rischio le forze americane nell'area. I leader del Congresso erano stati informati dei piani dell'amministrazione nel corso della riunione tenutasi giovedì nella Situation Room della Casa Bianca.