Usa, primarie repubblicane: Trump dato in vantaggio

Negli Usa un nuovo sondaggio sulle primarie repubblicane attribuisce all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump un vantaggio di 17 punti percentuali sul governatore della Florida, Ron DeSantis.

Il sondaggio attribuisce a Trump il sostegno del 48 per cento degli elettori repubblicani, mentre DeSantis raccoglie il 31 per cento delle preferenze. Il sondaggio è in controtendenza rispetto ad altre rilevazioni simili, che dalle elezioni di medio termine dello scorso novembre hanno segnalato un significativo calo dei consensi goduto dall'ex presidente.