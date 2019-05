Usa, sondaggio Gallup: Trump mai così popolare, piace al 46% degli americani

Donald Trump non è mai stato così popolare dal giorno in cui si insediò alla Casa Bianca, nel novembre 2016. Lo rivela l'ultimo sondaggio della Gallup, secondo cui l'indice di gradimento per il presidente americano è salito oggi al 46%. A far crescere la performance di Trump nella considerazione degli statunitensi sono soprattutto i buoni risultati economici, dalla crescita del Pil al miglioramento dell'occupazione.