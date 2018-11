Usa, soldati a confine con Messico autorizzati a intervenire

I militari schierati dal Pentagono al confine col Messico, dove è in arrivo la carovana di migranti dal centro America, potrebbero essere autorizzati a proteggere gli agenti federali che controllano le frontiere nel caso di violenze. Lo riporta la Cnn. Attualmente i soldati al confine non hanno alcuna autorità per intervenire in caso di attacco agli agenti dello Us Customs and Border Protection, a meno che non si tratti di autodifesa.