Sventato maxi attacco alla rete telefonica di New York: sequestrate 100mila sim

23 Set 2025 - 14:20
© Ansa

© Ansa

Il Secret Service Usa ha dichiarato di aver smantellato una rete di oltre 100.000 schede Sim che avrebbero potuto danneggiare la rete di telecomunicazioni di New York prima dell'Assemblea Generale dell'Onu. "Oltre a minacce telefoniche anonime, questi dispositivi potrebbero essere utilizzati per condurre un'ampia gamma di attacchi alle telecomunicazioni", ha affermato l'agenzia federale del Dipartimento di Sicurezza interna. "Ciò include la disattivazione di ripetitori di telefonia mobile, l'abilitazione di attacchi di negazione del servizio e la facilitazione di comunicazioni anonime e crittografate tra potenziali attori della minaccia e organizzazioni criminali".

onu
usa

