Usa, slitta entrata in vigore "clausola di coscienza" per i medici

L'amministrazione Trump ha deciso di posticipare l'entrata in vigore in America della "clausola di coscienza", con la quale i medici potrebbero rifiutarsi di offrire servizi quali l'aborto sulla base della loro religione. La norma è posticipata almeno fino a novembre per concedere all'amministrazione più tempo per affrontare la cause avviate in vari tribunali del Paese.