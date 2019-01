Usa, sindacato dipendenti federali fa causa a Trump per shutdown

Un sindacato americano ha fatto causa all'amministrazione Trump per aver obbligato i dipendenti federali ritenuti "essenziali" (circa 420mila) a lavorare senza essere pagati durante lo shutdown, il blocco delle attività amministrative che si protrae da oltre una settimana. L'American Federation of Government Employees ritiene che il governo stia violando in questo modo la legge, in particolare il Fair Labor Standards Act.