Usa, si dimette il ministro dell'Istruzione di Trump

Ansa

Il ministro dell'Istruzione americano, Betsy DeVos, ha presentato la lettera di dimissioni al presidente uscente Donald Trump. Si allargano così le fila degli esponenti che in queste ore, dopo i tragici fatti dell'assalto al Congresso, stanno abbandonando l'amministrazione repubblicana. "Non c'è dubbio sull'impatto che la tua retorica ha avuto sulla situazione, per me è stato il punto di svolta", si legge nella missiva diretta a Trump.