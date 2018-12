Usa, si dimette il controverso segretario all'Interno Zinke

L'amministrazione Trump perde un altro pezzo: si tratta del controverso segretario all'Interno Ryan Zinke, rimasto coinvolto in una serie di casi in cui avrebbe violato il codice etico per le spese sostenute. Zinke, a capo dell'agenzia che si occupa della gestione dei territori federali e dei rapporti con i nativi americani, lascia prima che la maggioranza dem alla Camera possa aprire un'inchiesta su di lui.