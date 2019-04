Usa, si aggrava posizione donna introdottasi in casa di Trump

La donna cinese arrestata perché introdottasi illegalmente nel resort di Donald Trump, in Florida, e indagata per spionaggio era in possesso di diversi dispositivi trovati nella sua camera. Tra questi ben quattro telefoni cellulari, cinque sim card e un'apparecchiatura in grado di scoprire telecamere nascoste. Al momento in cui era stata fermata la donna aveva una chiavetta Usb infetta, contenente un virus in grado di compromettere un computer.