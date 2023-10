Usa evitano lo shutdown, Biden: "Fatta una buona legge"

Gli Stati Uniti hanno evitato lo shutdown, cioè la parziale chiusura delle attività del governo federale statunitense.

"La legge approvata è una buona notizia per gli americani. Milioni di persone continueranno a percepire lo stipendio o benefici alimentari e sociali", ha detto il presidente Joe Biden. Tuttavia, ha aggiunto, "non saremmo dovuti arrivare a questo punto. Mesi fa io e McCarthy abbiamo trovato un accordo sul bilancio proprio per evitare tutto questo, ma gli estremisti repubblicani lo hanno tradito".