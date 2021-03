Usa, settima donna accusa Andrew Cuomo di molestie

Ansa

Una settima donna ha accusato il governatore di New York, Andrew Cuomo, di molestie. Si tratta di Jessica Bakeman, giornalista che per anni ha seguito i lavori al parlamento di Albany. Al New York Magazine, la donna ha raccontato come Cuomo l'abbia molestata diverse volte dall'inizio della sua carriera nel 2012. "Usa il toccare e le allusioni sessuali per instillare paura" nelle donne e "questa è la definizione di molestie", ha spiegato.