Usa, serial killer di omosessuali giustiziato in Florida

Gary Ray Bowles, un serial killer condannato per aver ucciso omosessuali lungo la costa orientale degli Stati Uniti, è stato giustiziato in Florida per iniezione letale. L'esecuzione è stata portata a termine dopo che la Corte Suprema ha respinto un appello presentato all'ultimo minuto. Bowles ha ammesso di aver ucciso sei uomini nel 1994 dalla Florida al Maryland, ma è stato riconosciuto colpevole solo per tre omicidi.