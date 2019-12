Usa, senza un accordo possibili nuovi dazi su prodotti cinesi

In mancanza di una svolta che porti a un accordo con Pechino, gli Stati Uniti sono pronti a inasprire la guerra commerciale e a imporre nuovi dazi del 15% su circa 156 miliardi di prodotti made in China. Lo ha affermato il segretario al commercio americano, Wilbur Ross. "Il tempo sta per scadere e se non accade nulla entro il 15 dicembre, il presidente Trump ha detto chiaramente che ci saranno nuove misure", ha spiegato.