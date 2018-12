Usa, senatrice Elizabeth Warren verso candidatura per Casa Bianca

La senatrice democratica Elizabeth Warren ha annunciato la formazione di un comitato esplorativo, primo passo verso la candidatura alle primarie in vista delle presidenziali 2020 negli Stati Uniti. La 69enne, ex docente ad Harvard, ha dato l'annuncio con un video diffuso su YouTube e inviato ai sostenitori. "La classe media d'America è sotto attacco", dichiara Warren, "come ci siamo arrivati? Miliardari e multinazionali hanno arruolato molti politici".