Usa, segretario alla sicurezza: "Carovana di migranti non entrerà"

Il segretario alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Kirstjen Nielsen, ha rassicurato il Paese sulla carovana di migranti che sta arrivando dal Sudamerica. "Il mio messaggio è non venite - ha spiegato - Non vi sarà consentito di entrare". Nielsen ha anche aggiunto che "ci sono modalità corrette per entrare negli Stati Uniti" e quella in corso "non è fra queste".