Usa, scoppia il "fartgate": l'intervista del deputato Eric Swalwell è... rumorosa 

Un'intervista, è il caso di dirlo, che negli Stati Uniti ha fatto molto... rumore. E di cui ora si discute animatamente sui social. Il protagonista è Eric Swalwell, deputato democratico : durante un suo intervento in diretta tv si è sentita, in maniera piuttosto chiara, una flatulenza in sottofondo . Il video è diventato virale al punto che il politico è stato costretto a prendere posizione e a negare l'accaduto: "Non sono stato io" , ha detto.

Rumore inconfondibile Swalwell, membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato della California, sul canale televisivo MSNBC stava parlando delle prove presentate nella procedura di impeachment nei confronti di Donald Trump. Ed è a quel punto che in sottofondo si è sentito un rumore inconfondibile e piuttosto imbarazzante.

Twitter non perdona Il video è diventato virale sui social dove ha iniziato a essere condiviso da tantissimi utenti. Al punto che l'hashtag "fartgate" è diventato trend topic in tutto il Paese creando dibattito e offrendo diverse ipotesi (quella sostenuta dallo stesso Swalwell è che sia stato il fruscio di una tazza sulla scrivania) .

La chat con la giornalista Così Addy Baird, giornalista di BuzzFeed, ha deciso di andare fino in fondo alla questione interpellando il diretto interessato (e pubblicando la chat della conversazione). "Mi spiace molto ma devo chiederti se sei stato tu o qualcuno in studio", ha esordito la reporter. "Non sono stato io e mentre parlavo non mi sono nemmeno accorto di quel rumore", ha risposto Eric Swalwell.

"Molto divertente" La giornalista non si è arresa facendo notare al deputato che in seguito al rumore lui abbia poi trattenuto a stento una risata. "Ripeto di non aver sentito nulla e comunque alla fine è tutto molto divertente", ha ammesso il politico.

Interviene anche Trump Jr Ma come spesso accade ai politici, non tutti credono a ciò che essi dicono. Sui social, dove la discussione è apertissima, qualcuno scrive: "Chi la nega l'ha fatta". Persino il figlio del presidente, Donald Trump Junior, ha twittato commentando l'accaduto: "Questa è sicuramente la cosa migliore che sia uscita da Swalwell negli ultimi anni", ha scritto ironicamente.