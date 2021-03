Usa, scontro Trump-Biden su immigrazione dal Messico 

Afp

E' scontro a distanza tra Donald Trump e Joe Biden sull'immigrazione al confine col Messico, che in febbraio ha registrato un balzo record di 100mila arresti. "Il nostro confine è ora totalmente fuori controllo", ha accusato il tycoon, denunciando una "incursione di massa". "Non accettiamo lezioni da lui sulla politica migratoria, che non è stata solo disumana ma anche inefficace", ha replicato la portavoce della Casa Bianca.