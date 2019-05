Usa, scontro fra due idrovolanti in Alaska: 3 morti e dieci feriti

Cinque morti, 10 feriti e un disperso. E' il bilancio provvisorio dello scontro fra due idrovolanti in Alaska. Le cause dell'incidente non sono chiare ma le autorità stanno indagando. A bordo dei due idrovolanti c'erano 16 passeggeri della nave da crociera Royal Princess. Sul posto stanno arrivando degli investigatori federali da Washington. Giungeranno a Ketchikan oggi pomeriggio. Uno dei feriti è in gravi condizioni.