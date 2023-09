Usa: maxi sciopero in stabilimenti General Motors, Ford e Stellantis

Negli Usa il sindacato Uaw (United Auto Workers) ha annunciato l'inizio di uno sciopero in tre grandi fabbriche automobilistiche.

La mobilitazione è scattata a causa del mancato accordo con le aziende sui nuovi contratti collettivi. I tre siti interessati dallo sciopero sono stabilimenti di assemblaggio: a Wentzville in Missouri per General Motors, a Toledo in Ohio per Stellantis e a Wayne nel Michigan per Ford.