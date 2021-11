Usa, "Science": "Primo caso Covid fu venditore del mercato di Wuhan"

Ansa

La prestigiosa rivista "Science" riscrive la cronologia della pandemia di Covid. Secondo quanto riporta il "New York Times", "Science" avrebbe stabilito che il primo caso di Covid è stato un venditore del mercato degli animali di Wuhan e non un contabile che viveva a chilometri di distanza come stabilito dall'Oms. Si riaccende così il dibattito sulle origini della pandemia fra la fuga dal laboratorio di Wuhan al contagio dall'animale all'uomo.