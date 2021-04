Usa, schiavitù: verso una legge per risarcire gli afroamericani

lapresse

Storico passo avanti al Congresso americano verso una legge in cui si chieda scusa alla comunità afroamericana per secoli di discriminazione e si individuino forme di risarcimento per la schiavitù. La commissione Giustizia della Camera ha infatti votato per la prima volta a favore dell'istituzione di una commissione di studio che abbia l'obiettivo di proporre un disegno di legge che preveda forme di riparazione e risarcimento.