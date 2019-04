Usa, schiaffo a Trump: giudice blocca suo provvedimento su migranti

Ennesimo schiaffo per Donald Trump. Un giudice federale di San Francisco ha bloccato il provvedimento del gennaio scorso del presidente degli Stati Uniti secondo cui gli immigrati richiedenti asilo non possono stare in territorio Usa ma devono tornare in Messico e attendere lì l'esito della loro domanda. E' stata così accolta la richiesta delle associazioni per la difesa delle libertà civili che avevano fatto causa all'amministrazione Trump.