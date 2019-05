Usa, scatta la causa contro l'Alabama per la nuova legge sull'aborto

Alcune associazioni Usa hanno fatto causa contro la nuova legge sull'aborto, promulgata il 15 maggio in Alabama. Si tratta di Planne Parenthood, gruppo che si batte per il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza, e di Alabama Women's Center, che hanno presentato ricorso contro lo Stato. La normativa criminalizza l'aborto perfino in caso di stupro e incesto e punisce i medici con pene fino a 99 anni di carcere.