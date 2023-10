Usa, scagionato dopo 16 anni di carcere: ucciso da un agente

In Usa un uomo condannato ingiustamente e in carcere per 16 anni, prima di tornare libero, è stato ucciso in Georgia dalla polizia durante un controllo.

La vittima è Leonard Allan Cure, un afroamericano di 53 anni. Secondo un portavoce dello sceriffo di Camden County, Cure è stato fermato per eccesso di velocità. Stava tornando a casa dopo aver fatto visita alla madre in Florida. La situazione è degenerata quando l'agente, per motivi ancora da accertare, ha deciso di metterlo in stato di arresto. L'uomo si è ribellato e il poliziotto ha usato un taser due volte dopo essere stato aggredito. Non riuscendo a fermarlo gli ha sparato contro. E' morto poco dopo. In attesa del risultato delle indagini, l'agente è stato sospeso.