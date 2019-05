Usa, Russiagate: passa primo voto su oltraggio Barr alla Camera

La commissione giustizia della Camera, controllata dai dem, ha approvato (24 a 16) una mozione per accusare di oltraggio al Congresso il ministro della giustizia William Barr per non aver consegnato il rapporto Mueller sul Russiagate senza gli omissis. Toccherà ora alla Camera, anch'essa a maggioranza democratica, votare in seduta plenaria. Una citazione per oltraggio potrebbe portare a una causa contro il ministro.