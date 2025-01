Usa, rimossi i funzionari che hanno lavorato ai casi contro Trump

Donald Trump silura i funzionari del Dipartimento di Giustizia che hanno lavorato ai casi contro di lui e lo hanno perseguito. Lo riporta Cnn citando una comunicazione della Casa Bianca, nella quale si spiega che i funzionari rimossi non possono avere la fiducia per portare avanzare l'agenda del presidente. I funzionari cacciati hanno lavorato con l'ex procuratore speciale Jack Smith sulle accuse per le carte segrete a Mar-a-Lago e per il tentativo del presidente di capovolgere il risultato delle elezioni del 2020.