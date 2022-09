Usa ricordano vittime strage 11 settembre

Gli americani stanno ricordando l'11 settembre con momenti di silenzio, lettura dei nomi delle vittime, lavoro di volontariato e altri tributi 21 anni dopo l'attacco terroristico più mortale sul suolo statunitense.

I parenti e i familiari delle vittime si riuniscono nei luoghi in cui gli aerei dirottati si sono schiantati l'11 settembre 2001, il World Trade Center di New York, il Pentagono e un campo in Pennsylvania. Altre comunità in tutto il Paese celebrano la giornata con veglie a lume di candela, servizi interreligiosi e altre commemorazioni.