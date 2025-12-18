Logo Tgcom24
Usa, nuovo raid contro narcotraffico: quattro morti nel Pacifico

18 Dic 2025 - 07:13
© Afp

Gli Usa hanno effettuato un nuovo attacco contro un'imbarcazione da loro ritenuta collegata al traffico di droga nell'est del Pacifico, uccidendo "quattro narco-terroristi". Lo ha annunciato l'esercito di Washington. "I servizi di intelligence hanno confermato che la nave transitava lungo una rotta nota per il narcotraffico nell'est del Pacifico e che era coinvolta in operazioni di traffico di droga", ha affermato su X il Southcom, il comando statunitense per l'America Latina e i Caraibi, "In totale, quattro narco-terroristi sono stati uccisi" in questa operazione, che è stata condotta "in acque internazionali". 

