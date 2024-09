Usa e alleati Quad: "Preoccupati per la situazione nel Mar Cinese"

Gli Usa e gli alleati della coalizione Quad - Usa, Australia, Giappone e India - si sono detti "seriamente preoccupati" per la situazione nel Mar Cinese meridionale. Lo si legge nella dichiarazione conclusiva del summit ospitato da Joe Biden a Wilmington, in Delaware. Il presidente americano, il premier australiano Anthony Albanese, i primi ministri indiano Narendra Modi e giapponese Fumio Kishida si sono impegnati a sostenere "in maniera inequivocabile" il mantenimento "della pace e della stabilità nella regione dell'Indo-Pacifico".