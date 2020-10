Usa, proteste per l'uccisione di Walter Wallace: seconda notte di disordini a Philadelphia

Afp 1 di 19 Afp 19 di 19 Afp 19 di 19 Afp 19 di 19 Afp 19 di 19 Afp 19 di 19 Afp 19 di 19 Afp 19 di 19 Afp 19 di 19 Afp 10 di 19 Afp 11 di 19 Afp 12 di 19 Afp 13 di 19 Afp 14 di 19 Afp 15 di 19 Afp 16 di 19 Afp 17 di 19 Afp 18 di 19 Afp 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Seconda notte di proteste e disordini a Philadelphia, dopo l'uccisione del 27enne afroamericano Walter Wallace da parte della polizia. Mentre un corteo ha marciato pacificamente lungo le vie della città, in alcune zone si sono ripetute scene di vandalismi e saccheggi di negozi. La polizia ha invitato i residenti di sette distretti a restare in casa per il pericolo di violenze. Wallace è stato ucciso dagli agenti mentre brandiva un coltello per strada.