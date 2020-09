Usa, proteste per Breonna Taylor: almeno 100 arresti a Louisville

Sono almeno 100 le persone arrestate a Louisville, in Kentucky, durante le manifestazioni per Breonna Taylor, l'afroamericana 26enne uccisa dalla polizia mentre dormiva nella sua abitazione. I manifestanti, sfidando il coprifuoco imposto in città, sono scesi in piazza dopo la decisione del gran giurì di incriminare, e solo per negligenza, soltanto uno dei tre agenti coinvolti nella morte della giovane.