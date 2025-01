Usa, proposto un emendamento per consentire il terzo mandato di Trump

Un membro del Congresso Usa ha proposto un emendamento che consentirebbe a Donald Trump di essere eletto per un terzo mandato come presidente. Andy Ogles, repubblicano del Tennessee, ha presentato una risoluzione congiunta per modificare il 22esimo emendamento, che attualmente proibisce a chiunque di svolgere più di due mandati come presidente. La nuova formulazione consentirebbe a un presidente di svolgere tre mandati, a patto che solo due di essi siano consecutivi. Ogles ha chiarito che la proposta è espressamente pensata per Trump: "Questo emendamento consentirebbe al presidente Trump di svolgere tre mandati, assicurandoci di poter sostenere la leadership audace di cui la nostra nazione ha così disperatamente bisogno".