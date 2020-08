Usa, procura Manhattan indaga Trump per frode bancaria 

Depositando nuovi atti per sollecitare Donald Trump a consegnare le dichiarazioni fiscali personali e aziendali degli ultimi otto anni, la procura di Manhattan ha lasciato intendere che sta indagando il presidente e la sua società per una possibile frode bancaria e assicurativa. Lo scrive il New York Times. Stando a quanto emerso, Trump potrebbe aver gonfiato il valore delle sue proprietà per ottenere prestiti bancari maggiori.