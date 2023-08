Usa, processo Georgia: si costituisce l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani

Le autorità Usa della contea di Fulton hanno diffuso la foto segnaletica scattata all'ex avvocato personale di Donald Trump, Rudolph "Rudy" Giuliani.

L'ex sindaco di New York si è infatti costituito come imputato nel procedimento per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020, nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden. Una prassi imbarazzante per l'ex "sindaco d'America", che aveva sgominato le famiglie mafiose a New York eseguendo proprio quella legge anti-racket che ora è accusato di aver violato. I legali di Giuliani hanno concordato con le autorità una cauzione da 150mila dollari.