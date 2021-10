Usa, prima esecuzione capitale post-Covid in Alabama

ansa

Le autorità dell'Alabama hanno giustiziato giovedì sera un afroamericano condannato per l'omicidio di una donna bianca 30 anni fa, dopo che la sua esecuzione era stata sospesa all'ultimo minuto lo scorso febbraio. L'Uomo, Willie Smith, 52 anni, è stato messo a morte con iniezione letale in una prigione del sudovest dello Stato. Smith è il primo condannato a morte giustiziato in Alabama dallo scoppio della pandemia di Covid-19.