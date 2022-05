Usa: possibile test nucleare di Pyongyang entro fine maggio

Gli Stati Uniti ritengono che la Corea del Nord possa effettuare un test nucleare, il primo dal 2017, entro questo mese.

"Abbiamo condiviso queste informazioni con alleati e partner e continueremo a coordinarci strettamente anche con loro", spiegano dall'amministrazione Usa. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla fine di maggio, andrà in Giappone e in Corea del Sud, dove le preoccupazioni per la corsa al nucleare di Pyongyang saranno in cima all'agenda.