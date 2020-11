Usa, Pompeo in visita alle alture del Golan: "Sono parte di Israele"

ansa

Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, nel corso della sua visita in Medioriente ha fatto tappa alle alture del Golan, definendole come una "parte centrale di Israele". "Non puoi stare qui e guardare cosa c'è oltre il confine con la Siria e negare la cosa centrale che il presidente Trump ha riconosciuto, ciò che i presidenti precedenti si sono rifiutati di fare", ha detto Pompeo,