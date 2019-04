Usa, Pompeo difende giganti tech: "Francia non approvi web tax"

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha chiesto alla Francia di non approvare la nuova imposta sui giganti del web (come Google e Facebook) attualmente in discussione, affermando che danneggerebbe le società tecnologiche statunitensi e i cittadini francesi. Pompeo ne ha parlato con il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, a margine delle celebrazioni per i 70 anni della Nato a Washington.