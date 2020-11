Usa, Pompeo a Psagot: è primo segretario di Stato in insediamento israeliano in Cisgiordania 

Afp

Visita del segretario di Stato Usa Mike Pompeo a Psagot, colonia israeliana in Cisgiordania. E' la prima visita ufficiale di un segretario di Stato americano in carica in un insediamento oltre la Linea Verde. A Ramallah i palestinesi hanno manifestato contro la visita definita nei giorni scorsi dal portavoce di Abu Mazen, Nabil Abu Rudeinah, "una provocazione contro il popolo e la leadership palestinesi".