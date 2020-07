Usa, polizia uccide ispanico in auto: polemiche e proteste in Arizona

Nuova azione controversa della polizia statunitense che sabato ha ucciso con almeno otto colpi a bruciapelo un uomo ispanico che si trovava nella sua auto. E' accaduto a Phoenix, in Arizona e il caso ha già innescato polemiche e proteste. Gli agenti coinvolti hanno spiegato di aver sparato dopo aver visto l'uomo mettere mano a una pistola. In un video girato da un testimone però non si vede la vittima brandire l'arma.