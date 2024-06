Usa, polizia di New York intende revocare la licenza di porto d'armi di Trump

Il dipartimento di polizia di New York si sta preparando a revocare la licenza per portare una arma da fuoco all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo ha riferito la Cnn, dopo che Trump è stato riconosciuto colpevole di falsificazione di documenti finanziari nel quadro del processo a New York per i pagamenti inviati alla pornoattrice Stormy Daniels, durante la campagna elettorale del 2016. Il possesso di armi da fuoco, da parte di una persona riconosciuta colpevole da un tribunale, rappresenta un crimine federale negli Stati Uniti