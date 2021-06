Usa, picchiano ragazzo sospettato di furto: sospesi 4 poliziotti

da-video

Quattro agenti di polizia californiani sono stati posti in congedo amministrativo dopo la diffusione di un video che li riprende mentre picchiano un 17enne sospettato di furto a Los Angeles. Il video mostra tre poliziotti in borghese che colpiscono il ragazzo e un quarto in uniforme che gli dà un calcio in volto. Secondo i media americani, il ragazzo ripeteva la frase "I can't breathe", "non respiro", la stessa pronunciata da George Floyd.