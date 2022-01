Usa: "Piano di Mosca per insediare leader filorusso a Kiev è preoccupante"

Ansa

Il presunto piano di Mosca per insediare un leader filorusso a Kiev "è preoccupante". Così l'amministrazione Biden commenta le accuse mosse da Londra al Cremlino in un comunicato diffuso del Foreign Office. Una nota nella quale si indica come futuro "potenziale candidato" premier a Kiev "l'ex deputato ucraino Yevhen Murayev".