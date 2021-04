Usa, Pfizer chiede alla Fda l'ok all'uso del vaccino su ragazzi 12-15 anni

Afp

La Pfizer ha presentato richiesta alla Fda, l'ente statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici, per l'autorizzazione all'uso di emergenza del proprio vaccino contro il Covid anche sui ragazzi tra i 12 e 15 anni. Attualmente l'azienda ha l'ok per la somministrazione sulla popolazione dai 16 anni in su. Se la Fda sarà d'accordo, quello della Pfizer sarà il primo vaccino a poter essere usato sui ragazzi.