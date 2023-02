Usa, Pentagono: un secondo pallone spia cinese sorvola l'America del Sud | Pechino: "Per media e politici pretesto per diffamarci"

Non è chiaro esattamente quale Paese latino-americano stia sorvolando il nuovo pallone spia ma, stando alle segnalazioni del Pentagono, non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti.

Il caso diplomatico e la rinuncia di Blinken al viaggio diplomatico a Pechino

La vicenda del primo pallone spia scoperto negli Usa ha causato nella giornata di venerdì un incidente diplomatico fra Washignton e Pechino - che sostiene trattarsi di un apparecchio civile con a bordo strumenti scientifici di ricerca - tanto da costringere il Segretario di Stato americano Antony Blinken a cancellare la visita in Cina prevista domenica. Blinken ha comunque ribadito la disponibilità al dialogo rimandando la sua missione a quando "vi saranno le condizioni per una visita", senza fissare alcuna data ma invitando Pechino ad allontanare la sonda dello spazio aereo statunitense come "primo passo" per risolvere il problema.