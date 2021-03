Usa, Pelosi: "Perché Biden chiama 'assassino' Putin? Perché lo è"

ansa

Perché il presidente Joe Biden ha dato dell'assassino a Vladimir Putin? "Perché lo è". Lo ha detto la speaker della Camera dei rappresentanti degli Usa, Nancy Pelosi, a "Che tempo che fa". Sull'assalto a Capitol Hill, invece, ha affermato: "E' stato il momento peggiore per noi dopo l'11 settembre. Cercheremo di raggiungere la verità per sapere come sono andate esattamente le cose".